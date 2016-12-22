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МТС зарезервировала 1,1 млрд руб. из-за прекращения работы в Туркмении
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МТС зарезервировала 1,1 млрд руб. из-за прекращения работы в Туркмении
Технологии и медиа, 15:35
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МТС зарезервировала 1,1 млрд руб. из-за прекращения работы в Туркмении

В третьем квартале 2017 года МТС зарезервировала 1,1 млрд руб. из-за приостановки работы в Туркменистане, рассказал представитель компании на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент РБК. Он пояснил, что это 50% от стоимости бизнеса в этой стране. Если компания в итоге уйдет из страны, сумма может быть уточнена.

МТС 29 сентября объявила о том, что ее туркменская «дочка» вынуждена приостановить оказание услуг сотовой связи в республике. Как объясняли в компании, это было связано с действиями государственного оператора связи «Туркментелеком», который не продлил договор о сотрудничестве, а также с истечением срока действия разрешений на использование радиочастот для оказания услуг мобильной связи.

По словам представителя МТС, компания ведет переговоры с местными властями о возобновлении работы. Детали он не комментирует. Также компания рассматривает возможность обращения в международные суды.

​По данным МТС, на конец второго квартала у нее было 1,7 млн абонентов в Туркменистане.

В конце 2010 года МТС уже приостанавливала оказание услуг в Туркменистане. Урегулировать ситуацию компании удалось лишь в августе 2012 года.

Теги: МТС , резерв , Туркменистан , прекращение работы
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