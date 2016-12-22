В Псковской области убили двоих полицейских

В Псковской области обнаружили двоих убитых полицейских. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

«Три тела, двое из погибших — полицейские», — сказали в ведомстве. В управлении уточнили, что тела были найдены в одной из деревень Невельского района.

В настоящий момент на месте происшествия работают следователи.

В пресс-службе областного следственного управления «Интерфаксу» уточнили, что погибшими полицейскими оказались участковые, которые выехали на вызов по факту семейной ссоры. «По предварительным данным, полицейских застрелил один из супругов», — сказали в ведомстве.