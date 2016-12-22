В Лондоне полиция ищет украденный чемодан с драгоценностями на £1 млн

В Лондоне полиция ищет украденный из вагона поезда чемодан с драгоценностями на сумму £1 млн. Он был похищен у 35-летнего продавца ювелирных изделий. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции Лондона​ со ссылкой на офицера Ника Томпсона, который руководит расследованием.

По словам офицера полиции, кража произошла на станции Юстон (Euston) вечером 8 ноября. Торговец ювелирными изделиями собрался ехать в Бирмингем (станция Birmingham New Street Station). В 20.30 мск (18.30 по местному времени) он сел в поезд, который должен был отправиться по расписанию в 21.30 мск (19.30 по местному времени). Мужчина положил свой чемодан на багажную полку, но когда поезд прибыл на станцию Регби (Rugby), он не нашел багаж.

Полиция изучила запись камер наблюдения и обратила внимание на мужчину, который может владеть информацией, важной для расследования. Полиция распространила его фотографию, в настоящее время идет его розыск.

По данным следствия, чемодан, скорее всего, украли еще до отправления поезда со станции Юстон. В чемодане было более 40 драгоценных камней: рубины, изумруды и сапфиры и другие.