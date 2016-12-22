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Московская полиция разоблачила банду «экстрасенсов»
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Московская полиция разоблачила банду «экстрасенсов»
Общество, 14:13
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Московская полиция разоблачила банду «экстрасенсов»

В Москве возбудили уголовное дело по факту мошенничества в отношении семи человек, которые получали деньги, представляясь экстрасенсами. Пятерых поместили под стражу, а еще двоих — под домашний арест, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве и подтвердил источник в центральном аппарате МВД.

Дело было возбуждено в понедельник, 13 ноября, следственной частью отдела полиции по Северо-западному административному округу.

«Участники организованной группы занимались мошенническими действиями, направленными на завладение денежными средствами, которые они получали, оказывая услуги якобы экстрасенсорного характера», — говорится в оперативных материалах, имеющихся в распоряжении РБК.

Фигуранты дела о мошенничестве умышленно вводили в заблуждение своих клиентов, сообщая им, что обладают экстрасенсорными способностями. Об этом следователям стало известно из показаний участников группы, рассказал источник в ГУ МВД по Москве.

По данным собеседника РБК, у жительницы Москвы задержанные похитили около 70 тыс. руб. «Женщина перевела деньги за услуги, которые не были оказаны», — отметил он.

Следствию известно о других эпизодах деятельности «экстрасенсов», выясняются обстоятельства, сообщил источник.

В мае суд вынес приговор 14 участникам российско-украинской преступной группы, которая под видом экстрасенсов выманила у жителей столицы более 9 млн руб. Жертвами мошенничества стали 28 человек. Деятельность мошенников пресекли в 2014 году. Основателей группы приговорили к 15 годам исправительной колонии строгого режима, остальных членов организации — к срокам от семи до девяти лет в исправительных колониях общего режима.

Теги: уголовное дело , экстрасенсы
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