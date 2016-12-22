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Экс-губернатор Никита Белых женился в СИЗО
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Экс-губернатор Никита Белых женился в СИЗО
Общество, 14:29
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Экс-губернатор Никита Белых женился в СИЗО

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, находящийся в СИЗО, заключил брак с Екатериной Рейферт. Об этом невеста сообщила в Facebook.

Также она сменила фамилию на своей странице на Белых.

Данную информацию подтвердил агентству «Интерфакс» адвокат бывшего губернатора Андрей Грохотов. «Мой подзащитный сегодня женился на своей невесте. Их можно поздравить», — сообщил юрист.

В начале августа Пресненский суд Москвы разрешил Белых заключить брак с Рейферт. В октябре суд допросил женщину, после чего ей дали увидеться с Белых.

По словам Рейферт, они познакомились с Белых весной 2016 года. 

Экс-губернатор Белых не признал себя виновным по делу о взятках
Общество

Впервые о своем желании жениться Белых заявил в июле 2016 года, тогда же он подал ходатайство руководству СИЗО. В октябре 2016 года суд разрешил Белых заключить брак. Но в декабре 2016 года бывший губернатор сообщил, что руководство СИЗО потеряло разрешение суда на свадьбу. В феврале следствие, ссылаясь на решение Басманного суда Москвы, запретило Белых жениться. Адвокат экс-губернатора пообещал обжаловать это решение.

Белых задержали 24 июня 2016 года. Его обвиняют в совершении двух преступлений по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Изначально его обвиняли в получении взятки в размере €400 тыс., позднее ему предъявили обвинение в получении еще одной взятки на сумму в €200 тыс.
Теги: свадьба , СИЗО , Никита Белых
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