В летевший из Голландии в Перу самолет ударила молния
Общество, 13:23
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В летевший из Голландии в Перу самолет ударила молния
Молния ударила в Boeing 777-300 нидерландской авиакомпании KLM во время полета из Амстердама в столицу Перу — Лиму. Об этом сообщает Nieuwsblad.
На опубликованных в YouTube кадрах видно, как молния бьет в самолет спустя несколько минут после вылета из аэропорта.
Инцидент произошел около 10:00 мск 13 ноября. В результате удара молнии никто из пассажиров не пострадал. Спустя 11 часов самолет благополучно приземлился в Лиме.
В конце октября в самолет Airbus A320, летевший рейсом Анталья — Москва, ударила молния. Инцидент произошел во время вылета из аэропорта в Анталье. В результате удара молнии никто не пострадал, борт благополучно долетел до московского аэропорта Домодедово.