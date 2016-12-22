Число пострадавших при пожаре в общежитии в Сочи выросло до 23 человек
Общество, 13:03
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Число пострадавших при пожаре в общежитии в Сочи выросло до 23 человек
При пожаре в общежитии в Сочи пострадали 23 человека, включая двоих детей. Об этом «РИА Новости» сообщила начальник управления здравоохранения Сочи Марина Вартазарян.
По ее словам, все пострадавшие находятся в городской больнице №4. Возгорание в сочинском общежитии, расположенном по улице Чебрикова, возникло около 9:00 мск. По данным регионального управления МЧС, загорелась пристройка к пятиэтажному зданию общежития. Площадь пожара составила 300 кв. м.
В результате пожара погиб один человек, еще 50 жильцов были эвакуированы. Пожар был локализован в 10:45 мск, открытое горение было ликвидировано в 11:05 мск, полностью пожар удалось потушить только к 11:35 мск.