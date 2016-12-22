Тренер Евгений Гомельский присоединился к «Команде Путина»

Советский и российский баскетбольный тренер Евгений Гомельский присоединился к движению, которое поддерживает президента России Putin Team («Команда Путина»). Об этом он заявил газете «Известия».

По словам Гомельского, впервые президентом России является человек, который «с большим уважением относится к спорту, любит его и очень серьезно поддерживает наших (отечественных) спортсменов». Тренер считает, что президент России Владимир Путин знает, чего стоит добиться звания мастера спорта.

«Так что я с большим уважением отношусь к идее Саши Овечкина (нападающий клуба НХЛ Washington Capitals Александр Овечкин, ранее объявил о создании движения «Команда Путина» — РБК.), которого очень хорошо знаю — я долгое время тренировал его маму Татьяну Овечкину, двукратную олимпийскую чемпионку по баскетболу. На мой взгляд, в сложившейся ситуации спортсмены не должны оставаться в стороне. Нам надо искренне поддержать своего президента», — пояснил Гомельский.

В скором времени тренер планирует организовать товарищеский баскетбольный матч в поддержку российского лидера. На него он собирается пригласить «самых разных людей, которые с уважением относятся к баскетболу и Владимиру Путину». Среди них должны быть политики, бизнесмены, представители шоу-бизнеса, действующие игроки и уже закончившие свою карьеру. «Надеюсь, что многие откликнутся на мою инициативу», — заключил он.

Александр Овечкин объявил о создании общественного движения Putin Team в поддержку президента России 2 ноября. По словам спортсмена, «только команда способна переломить ход игры». Однако он не сообщил, что собирается изменять и какую игру «ломать». В Кремле поддержали инициативу о создании общественного движения в поддержку Путина, но не знают, когда оно будет создано отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Ведомости» со ссылкой на два близких к Кремлю источника сообщили 9 ноября, что Putin Team может стать частью избирательной кампании Путина на выборах президента России в 2018 году. Целью движения является объединение «знаменитостей» вокруг президента. Источники издания назвали настоящим автором инициативы агентство «ИМА-консалтинг» (входит в холдинг «Группа ИМА»). В августе агентство выиграло конкурс Центризбиркома на создание концепции информационно-разъяснительной кампании на президентских выборах.

Позже к движению присоединился шахматист Сергей Карякин, отметив, что «всегда открыто поддерживал Владимира Путина, но теперь, наконец, могу сделать это официально». Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин также вступил в «Команду Путина».