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В Белоруссии осудили обвиняемого в сутенерстве российского священника
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В Белоруссии осудили обвиняемого в сутенерстве российского священника
Общество, 13:11
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В Белоруссии осудили обвиняемого в сутенерстве российского священника

Суд в белорусском городе Витебске признал священника из России виновным в сутенерстве и приговорил к пяти с половиной годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает БЕЛТА из зала суда.

Слушания проходили в закрытом режиме, его признали виновным по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 171 УК РБ (использование занятия проституцией или создание условий для занятия проституцией).

Обвиняемый вину признать отказался. Его адвокат в разговоре с журналистами в суде отметил, что священник положительно характеризуется по месту жительства и работы.

По версии следствия, в период с апреля по август мужчина переписывался в интернете с двумя жительницами Витебска, которые согласились заниматься проституцией в Санкт-Петербурге. Священник приехал за ними в Витебск, однако сотрудники правоохранительных органов задержали его при попытке уехать на автобусе обратно в Петербург.

Следствие также установило, что он находился в сговоре с 19-летней гражданкой Таджикистана. В период с января по февраль осужденный вел переписку с девушками из разных районов Белоруссии. По его указанию гражданка Таджикистана в феврале прибыла в белорусский город Гомель, где провела вербовочные беседы с девушками. «Достигнув договоренности по их вывозу для занятия проституцией, она приобрела билеты на поезд Гомель — Санкт-Петербург, однако была задержана при посадке в поезд на железнодорожном вокзале Гомеля», — пишет агентство.

Теги: суд , священник , Витебск
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