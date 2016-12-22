В Москве задержали подозреваемых в организации ваххабитской ячейки

В Москве задержали пятерых мужчин по подозрению в организации ваххабитской ячейки, сообщил РБК источник в главном управлении МВД по столице.

«Пятеро мужчин, имена которых не разглашаются, были задержаны», — сказал он. В их отношении было возбуждено уголовное дело по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), добавил собеседник РБК, а также подтвердил источник в Следственном комитете России.

Задержанные создали московскую ячейку «Таблиги Джамаат» (решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности принято Верховным судом в мае 2009 года) в апреле, рассказал собеседник в ГУ МВД по Москве.

По его словам, с этого времени они «изучали и разъясняли произведения основателей и идеологов «Таблиги Джамаат». Занятия подозреваемые проводили в арендуемой московской квартире, отметил источник. ​Он добавил, что в настоящий момент СКР устанавливает других участников ваххабитского подполья.