В Госдуму внесли законопроект о штрафах за спекуляцию билетами на ЧМ-2018

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 14 ноября подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об административной ответственности за спекуляцию билетами на матчи ЧМ-2018. Документ опубликован на сайте правительства России.
Ответственность будут нести лица, продающие билеты или входные документы на стадионы без заключения договора с FIFA и другими уполномоченными организациями. Провинившимся гражданам грозит штраф в размере от 20-кратной до 25-кратной стоимости входного билета, но не менее 50 тыс. руб.
Для должностных лиц штраф составит от 25-кратной до 30-кратной стоимости билета, но не менее 150 тыс. руб., или приостановка деятельности до 90 суток. Юрлица будут вынуждены заплатить от 500 тыс. до 1 млн руб. или приостановить деятельность на срок до 90 суток.
Подделка билетов на ЧМ-2018 также будет караться штрафами: от 50 до 70 тыс. руб. для граждан, от 150 до 200 тыс. руб. для должностных лиц, и от 1 до 1,5 млн руб. для юридических лиц, либо приостановка деятельности на срок до 90 суток.
В кабмине считают, что принятие закона позволит выполнить обязательства России перед FIFA по запрету на незаконную продажу билетов на ЧМ-2018 и создаст систему предотвращения нарушений продажи входных документов на стадионы.