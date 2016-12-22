В Кемеровской области автомобиль наехал на пенсионерку и четырех детей

В Кемеровской области машина марки BMW сбила пенсионерку и четырех детей, один из которых погиб в результате ДТП. Об этом сообщается на сайте главного управления МВД по региону.
При ДТП погибла 7-летняя девочка, пенсионерку и троих детей госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Инцидент произошел около 07:15 (11:15 мск) на улице Калинина. «По предварительным данным, водитель BMW 735 не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на 68-летнюю женщину с четырьмя детьми в возрасте от 7 до 10 лет», — говорится в сообщении.
В момент ДТП пенсионерка с детьми шли по краю проезжей части навстречу транспорту. «Известно, что пожилая женщина вела двух внучек и двоих соседских детей в школу», — отметили в ведомстве.
Алкотестер показал, что водитель BMW был трезв. Однако было выявлено, что он нарушил п. 5.5 «Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается использование транспортных средств» — резина на автомобиле была с разным рисунком протектора и разной степенью морозостойкости.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», которая предусматривает до 5 лет лишения свободы. Обстоятельства ДТП устанавливаются, назначено проведение медицинской и автотехнической экспертиз.