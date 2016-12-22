В Москве в ДТП с автомобилем инкассации пострадали два человека
Общество, 11:22
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В Москве в ДТП с автомобилем инкассации пострадали два человека
Автомобиль инкассации опрокинулся в центре Москвы, заявили РБК в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Москве.
«На Овчинниковской набережной, дом 18 автомобиль Volkswagen совершил наезд на препятствие, после чего произошло опрокидывание транспортного средства. По предварительным данным, два человека пострадали», — пояснили в пресс-службе.
По данным источника «РИА Новости», автомобиль инкассации попал в ДТП после того, как наехал на открытый канализационный люк. Собеседник агентства сообщил, что пострадали четверо инкассаторов. В настоящий момент полиция выясняет обстоятельства аварии.