«Роснефть» оценила синергию от приобретенных активов в $5 млрд

Компания «Роснефть» ожидает $5 млрд синергии от приобретенных «первоклассных стратегических» активов. Об этом говорится в отчете «Роснефти», подготовленном в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

«Компания завершает интеграцию новых активов и окончательную оценку их суммарного дополнительного синергетического эффекта, который по предварительным расчетам превысит $5 млрд», — говорится в отчете.

В нем также указывается, что расширение присутствия в ключевых регионах потребления энергоресурсов и участие в новых добывающих проектах «позволит укрепить позиции компании как лидирующего игрока на глобальных сырьевых рынках». В компании подчеркнули, что в результате повышения цен и уже реализованного объема синергий стоимость активов «Роснефти» с 2015 года выросла более чем на $3 млрд.

Вместе с тем чистая прибыль «Роснефти» за девять месяцев 2017 года уменьшилась на 5 млрд руб. и составила 122 млрд руб. (на 3,9% меньше, чем за аналогичный период 2016 года).

Выручка компании за девять месяцев 2017 года увеличилась на 22,9% и составила 4,305 трлн руб. Рост обеспечила интеграция активов «Роснефти», улучшение корзины реализации, расширение трейдинговой активности и положительное влияние макроэкономических показателей в последние недели периода.