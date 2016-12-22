Сурков и Волкер обсудили возможность размещения миротворцев в Донбассе

Представитель президента России Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер 13 ноября в Белграде обсудили пути решения конфликта в Донбассе. Об этом говорится в сообщении на сайте посольства США в России.

Встреча является третьей по счету. Переговоры Суркова и Волкера проходили 21 августа в Минске и 7 октября в Белграде. «Несмотря на то что США и Россия имеют различные концепции о путях достижения мира, совместная работа в этом направлении будет продолжена», — указывается в сообщении.

«В соответствии с минскими соглашениями существовала необходимость сочетать политические меры с мерами в сфере безопасности», — подчеркивается в сообщении. В связи с этим Россия и США пообещали проанализировать мнения, высказанные в ходе встречи, и обдумать дальнейшие пути решения конфликта в Донбассе.

Сурков после встречи заявил, что обсудил с Волкером «российскую инициативу» по размещению миротворцев на Украине, передает ТАСС. «Американские друзья передали свои предложения к нашему проекту резолюции Совбеза — 29 абзацев. Три из них наша делегация сочла приемлемыми», — сказал Сурков.

Он отметил, что стороны будут продолжать работу «по сближению позиций». Представитель Путина подчеркнул, что минские соглашения должны быть реализованы. «Для этого необходимо ускорить выполнение политических обязательств Киева при одновременном укреплении безопасности в зоне конфликта», — пояснил Сурков.