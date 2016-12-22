В Совфеде и Госдуме ответили на слова Мэй о «российской угрозе»

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в разговоре с РБК отметил, что в высказываниях премьер-министра Великобритании Терезы Мэй «в очередной раз нет никакой конкретики».
«Есть набор известных штампов в отношении российской угрозы, которые воспроизводятся уже на протяжении многих месяцев, но так и не находят своего подтверждения. У госпожи Мэй сейчас достаточно тяжелая внутриполитическая ситуация, и пошли уже разговоры о ее возможной отставке», — пояснил Косачев.
По его словам, заявления Мэй не создают благоприятного фона для предстоящего визита министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона в Москву. «Я знаю, что такой визит готовится и, наверное, если бы он готовился с конструктивными намерениями, то от такой публичной риторики британскому министру лучше было бы воздержаться», — заявил Косачев.
Член комитета по международным делам Госдумы Антон Морозов рассказал РБК, что заявление Терезы Мэй по России является признаком обеспокоенности Запада из-за успехов Москвы.
«Их беспокоит, что Россия набирает обороты в плане влияния на международной арене. Им хотелось бы, чтобы сохранялся тот мировой порядок, который установился после ликвидации Советского Союза», — отметил он. По мнению депутата, и Британия, и США «умеют зарабатывать на своем доминировании», а растущая мощь России угрожает их благополучию.
«Обвинения во вмешательстве в выборы — это известный прием, чтобы за счет киберпространства, где ничего нельзя доказать документально, провести манипуляции против России», — добавил Морозов.
Ранее Мэй высказалась против «масштабных» действий России, которые «угрожают международному порядку». Она также обвинила Россию во вмешательстве в выборы других стран и в «насаждении фальшивых новостей». «У меня очень простое сообщение для России. Мы знаем, что вы делаете. И вам это [осуществить] не удастся», — отметила премьер-министр.
По ее словам, Британия не желает «возвращаться к холодной войне [с Россией] или же находиться в состоянии постоянной конфронтации». Но если Москва будет продолжать следовать «текущему курсу», Лондон будет защищать интересы Британии, Европы и всего мира, подчеркнула Мэй.