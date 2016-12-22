Прибыль «Роснефти» по итогам 9 месяцев 2017 года снизилась на 5 млрд руб.

Чистая прибыль «Роснефти», относящаяся к акционерам компании, за январь-сентябрь 2017 года составила 122 млрд руб., что на 5 млрд руб. или 3,9% меньше результата за аналогичный период 2016 года, следует из отчета компании, подготовленного в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Выручка «Роснефти» за январь-сентябрь 2017 года составила 4,305 трлн руб., увеличившись в годовом исчислении на 22,9% (в долларах объем выручки достиг отметки $76,3 млрд, что на 43,7% превышает показатель января-сентября 2016 года).
В сообщении «Роснефти» отмечается, что рост выручки произошел за счет интеграции активов, улучшения корзины реализации, расширения трейдинговой активности и некоторого положительного влияния макроэкономических показателей в последние недели периода.