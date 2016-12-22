Правительство решило сократить сроки выдачи загранпаспортов

Прибыль «Роснефти» по итогам 9 месяцев 2017 года снизилась на 5 млрд руб.

Глава Пентагона счел закупку С-400 у России «суверенным решением» Турции

Сын Трампа опубликовал свою переписку с WikiLeaks

В США допустили расследование против Клинтон по урановой сделке с Россией

Агентство S&P зафиксировало дефолт Венесуэлы по валютным обязательствам

ЦБ отозвал банковскую лицензию у «Платежного клирингового дома»

Глава Пентагона назвал «обычным делом» учения с тремя авианосцами у КНДР

Дело Улюкаева: что произошло за год после задержания экс-главы Минэка

Пентагон заявил об отказе уйти из Сирии до успеха переговоров в Женеве

Минфин назвал потенциальные санкции для регионов-должников

Центробанк разработал механизм для реабилитации клиентов-отказников

Рафаэль Надаль снялся с итогового турнира АТР

Главный онколог Минздрава покинет свой пост

Правительство Венесуэлы заявило о намерении взять под контроль соцсети

В Венесуэле за подтасовку показателей добычи нефти арестовали замминистра

Посол России в США положительно оценил заявление Путина и Трампа по Сирии

Правительство предложило освободить электромобили от транспортного налога

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту смерти балетмейстера

Посол России в США выразил поддержку телеканалу RT

Кабмин отказался включать повидло и соус в список алкогольных продуктов

Мэй рассказала о цели визита главы британского МИД в Москву

Летевший на Чукотку самолет МЧС вынужденно сел в Якутске

Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон объявил об уходе из сборной

Власти Испании назвали Россию источником «фейковых новостей» о Каталонии

МЧС предупредило о мокром снеге и дожде в Москве в ближайшие часы

Суд заочно арестовал брата Тельмана Исмаилова

Шестая женщина обвинила Джорджа Буша-старшего в домогательствах

Минюст США подтвердил включение RT в список иностранных агентов

Без Буффона и Роббена: какие большие сборные не приедут на ЧМ-2018