«Роскосмос» заявил о планах с 2018 года увеличить экипаж до трех человек

«Роскосмос» планирует вновь направлять на российский сегмент МКС экипаж из трех человек к 2018 году. Об этом «РИА Новости» заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2017.
Он пояснил, что компания намерена увеличить экипаж до трех человек для того, чтобы подготовиться к перспективной пристыковке нового многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) «Наука». По его словам, уменьшение количества членов экипажа было временной мерой. «Со следующего года начинается запуск модулей, и, конечно, нужен полный экипаж, чтобы готовить модули к работе, — подчеркнул Комаров, — поэтому со следующего года мы собираемся переходить к полному экипажу».
Он добавил, что МЛМ «Наука» планируется запустить «до конца следующего года». В настоящий момент, по его словам, Центр Хруничева и РКК «Энергия» готовят этот модуль. «Планируем в первой половине следующего года отправить его на космодром. Соответственно, и в программу космонавтов входит подготовка к отработке этого модуля», — отметил глава госкомпании.
В августе прошлого года директор по пилотируемым программам госкорпорации Сергей Крикалев объяснил сокращение численности российского экипажа МКС снижением расходов. Данное решение обусловлено сокращением количества грузовых кораблей, направляемых к МКС, а также «осознанием необходимости увеличивать эффективность программы».
Другим фактором в пользу сокращения экипажа Крикалев называл срыв сроков запуска многофункционального лабораторного модуля (МЛМ), который должен был пристыковаться к российскому сегменту МКС в 2013–2015 годах.