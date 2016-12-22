В Кемеровской области автомобиль наехал на пенсионерку и четырех детей

Депутаты внесли поправку о зарубежных СМИ-иноагентах

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за спекуляцию билетами на ЧМ-2018

Сечина вызвали в суд над Улюкаевым по электронной почте

Итальянский игрок рассказал о ссоре с тренером во время матча со Швецией

Вице-президент ЕВРАЗ о причинах кризиса перепроизводства в металлургии

При пожаре в общежитии в Сочи погиб один человек

В Москве в ДТП с автомобилем инкассации пострадали два человека

«Роснефть» оценила синергию от приобретенных активов в $5 млрд

«Роснефть» отчиталась о выданном курдам авансе в $1,3 млрд

Неизвестные совершили нападение в кафе «Му-Му» в центре Москвы

«Роскосмос» заявил о планах с 2018 года увеличить экипаж до трех человек

Сурков и Волкер обсудили возможность размещения миротворцев в Донбассе

«Аэрофлот» пожаловался Росавиации на новую систему управления полетами

ВС рекомендовал лишать родительских прав за вовлечение детей в секты

Парадная трасса: как выглядел Кутузовский проспект в советское время

В Совфеде и Госдуме ответили на слова Мэй о «российской угрозе»

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Правительство решило сократить сроки выдачи загранпаспортов

Прибыль «Роснефти» по итогам 9 месяцев 2017 года снизилась на 5 млрд руб.

Глава Пентагона счел закупку С-400 у России «суверенным решением» Турции

Сын Трампа опубликовал свою переписку с WikiLeaks

В США допустили расследование против Клинтон по урановой сделке с Россией

Агентство S&P зафиксировало дефолт Венесуэлы по валютным обязательствам

ЦБ отозвал банковскую лицензию у «Платежного клирингового дома»

Глава Пентагона назвал «обычным делом» учения с тремя авианосцами у КНДР

Дело Улюкаева: что произошло за год после задержания экс-главы Минэка

Пентагон заявил об отказе уйти из Сирии до успеха переговоров в Женеве

Минфин назвал потенциальные санкции для регионов-должников

Центробанк разработал механизм для реабилитации клиентов-отказников