Глава Пентагона счел закупку С-400 у России «суверенным решением» Турции

Сделка с Россией по поставкам Турции российских зенитных ракетных систем С-400 является «суверенным решением» Анкары. Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, сообщается на сайте Министерства обороны США.

«Очевидно, что это не будет совместимо с [вооружением] НАТО», — сказал он. Он также посоветовал Турции «подумать прежде, чем пойти на этот шаг».

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили возможность поставок С-400 в мае в ходе визита турецкого лидера в Сочи. Москва была готова продать системы по $500 млн за дивизион, переговоры шли о поставке четырех дивизионов, сообщали источники РБК, близкие к Кремлю и Минобороны. В июле агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника сообщало, что стоимость сделки составит $2,5 млрд.

Спустя неделю Эрдоган заявил, что подписал соглашения о покупке российских зенитно-ракетных комплексов. По словам гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова, сумма контракта превысила $2 млрд.



НАТО и Вашингтон выразили обеспокоенность в связи с соглашением Турции и России. Постпред США при НАТО Кэй Бэйли обвинила Москву в участии «в игре», цель которой — «порвать связи в НАТО» между союзниками и вызвать разногласия. Она также отмечала, что С-400 несовместим с системами, которые использует Североатлантический альянс. Эту же озабоченность выражал Джеймс Мэттис.



Турецкий лидер 13 сентября заявлял, что Турция и Россия обсуждали также вероятную покупку новейших зенитно-ракетных комплексов С-500.