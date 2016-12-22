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Пентагон заявил об отказе уйти из Сирии до успеха переговоров в Женеве
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Пентагон заявил об отказе уйти из Сирии до успеха переговоров в Женеве
Война в Сирии, 07:41
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Пентагон заявил об отказе уйти из Сирии до успеха переговоров в Женеве

США не выведут свои войска из Сирии раньше, чем переговоры по сирийскому урегулированию в Женеве начнут работать, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис. Об этом сообщает Reuters.

Глава оборонного ведомства США отметил важность долговременных усилий по водворению мира в Сирии. Мэттис предположил, что американские войска должны помочь подготовить условия в стране к дипломатическому решению конфликта, который длится уже седьмой год. «Мы не будем уходить сейчас, до того, как женевский процесс начнет работать», — заявил он.

Говоря об уже организованных зонах деэскалации в Сирии. Мэттис отметил, что, на его взгляд, «работает» зона на юго-западе страны. Он отметил, что, возможно потребуется организация новых подобных территорий, чтобы «позволить людям вернуться в свои дома». Однако обсуждать возможные детали подобных зон он отказался.

Ранее, 13 ноября, на встрече с президентом России Владимиром Путиным турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предложил вывести российские и американские войска из Сирии. Он указал на это как на необходимое условие политического разрешения кризиса в стране. До этого, 11 ноября на встрече в кулуарах саммита АТЭС во Вьетнаме Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в совместном заявлении отметили необходимость сохранения независимости, целостности и единства Сирии, а также светского характера сирийского государства.

Теги: США , Сирия , войска , Пентагон , Женевский процесс
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