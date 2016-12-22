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Правительство Венесуэлы заявило о намерении взять под контроль соцсети
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Правительство Венесуэлы заявило о намерении взять под контроль соцсети
Политика, 06:13
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Правительство Венесуэлы заявило о намерении взять под контроль соцсети

Национальная комиссия по телекоммуникациям (Conatel) Венесуэлы разрабатывает технологии противодействия «разжиганию ненависти» в соцсетях, заявил министр связи и информации республики Хорхе Родригес. Об этом сообщает El Universal.

По словам министра, цель данных мер состоит в предотвращении актов насилия., преследований и дискриминации, которые произошли в результате столкновений между силами правопорядка и проправительственными активистами с одной стороны и оппозиционерами — с другой. «Мы создадим необходимые технологические механизмы для предотвращения того, чтобы любое политическое и социальное движение использовало соцсети в качестве ниши, где чувствует себя безнаказанным», — заявил Родригес.

​Соответствующий закон о создании подобной комиссии был представлен Конституционной ассамблее президентом страны Николасом Мадуро.

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​Крупномасштабные столкновения власти и оппозиции происходили в Венесуэле с апреля по август. Поводом для их начало стало решение Верховного суда страны наделить президента Мадуро правом действовать в обход парламента, больше половины которого контролировалось оппозицией. Высшая судебная инстанция Венесуэлы пересмотрела это решение на фоне массовых протестов, однако они не прекратились. В столкновениях с апреля погибли не менее ста человек.

Мадуро тем временем решил ввести новый орган власти вместо парламента Конституционную ассамблею. Глава государства организовал референдум, где большинство проголосовало за конституционную реформу. Таким образом он нашел предлог для роспуска оппозиционного парламента. Его противники провели референдум против конституционной реформы, где большинство также проголосовало. В конце июля началась новая волна протеста оппозиции.

Выборы в Конституционную ассамблею, целью которой является изменение основного закона, прошли 30 июля. Генпрокуратура потребовала прекратить ее деятельность, однако ее здание было окружено войсками, а генпрокурор Луиза Ортега Лопез снята с должности и объявлена в розыск. В начале августа группа военных попыталась поднять восстание против Мадуро, но выступление было подавлено.

​В ответ на репрессии против оппозиции и конституционную реформу США, Канада, часть стран Латинской Америки ввели против Венесуэлы санкции.

Теги: Венесуэла , Правительство , соцсети , контроль
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