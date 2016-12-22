Посол России в США положительно оценил заявление Путина и Трампа по Сирии

Совместное заявление президентов Владимира Путина и Дональда Трампа по Сирии «вселяет оптимизм», заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Об этом сообщает «РИА Новости».
Антонов отметил, что по результатам встречи двух лидеров во Вьетнаме очевидно наличие общих целей и задач «Контакты двух наших президентов, документы, которые были одобрены двумя нашими президентами в Дананге, они вселяют определенный оптимизм», — подчеркнул посол.
Он добавил, что Москва и Вашингтон, как видно из заявления, могут «работать вместе» и «эффективно побеждать» международный терроризм.
Президент Владимир Путин и Дональд Трамп после встречи в кулуарах саммита АТЭС 11 ноября выступили с заявлением по Сирии. В частности, оба лидера заявили о приверженности территориальной целостности и единству страны. Кроме того, Путин и Трамп подчеркнули необходимость сохранения светского характера сирийского государства, а также важность межсирийских переговоров в женевском формате. Главы государств заключили, что готовы сделать все возможное для победы над террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).