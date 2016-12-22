Посол России в США выразил поддержку телеканалу RT

Посол России в Вашингтоне ​Анатолий Антонов выразил «обеспокоенность» ситуацией вокруг RT в США и поддержал деятельность телеканала в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил дипломат в обращении к сотрудникам телеканала, он рисует «реальную картину происходящего в мире». «Я бы хотел выразить поддержку деятельности, которую вы осуществляете. Мы очень обеспокоены тем, что происходит вокруг RT, и мы хотим заверить, что мы с вами». — сказал Антонов.

Американские власти в сентябре предупредили обслуживающие в США телеканал RT компании, что им придется зарегистрироваться как иностранным агентам. В ответ российский Минюст направил подобные предупреждения уже американским СМИ в России — «радио Свобода», «Голосу Америки» и другим.

Главред телеканала RT Маргарита Симоньян сначала протестовала против необходимости регистрироваться как инагент, а также назвала названные властями США сроки «людоедскими. Однако чуть позже согласилась следовать всем указаниям Минюста США.

13 ноября Симоньян заявила, что телеканал зарегистрировался как иностранный агент. В Минюсте США подтвердили это действие.