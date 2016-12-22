В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту смерти балетмейстера

По факту произошедшей пять месяцев назад смерти в «Клинике доктора Лившиц» балетмейстера Мариинского театра Сергея Вихарева Росздравнадзор Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело. Об этом сообщает «Фонтанка».

Как рассказали изданию в ведомстве, дело начато по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следствие ведется по материалам завершившейся проверки в «Клинике доктора Лившиц». Там балетмейстер умер вследствие неправильно сделанной анестезии во время операции по удалению зубов и установке имплантов.

О смерти балетмейстера Мариинского театра Сергея Вихарева стало известно в начале июня. Он скончался в возрасте 55 лет. Позже выяснилось, что Вихарев умер в стоматологии, с которой работала «Клиника доктора Лившиц» в Санкт-Петербурге. Проверка установила, что вина за смерть балетмейстера лежала на приглашенном «Клиникой» анестезиологе, причем у организации, к которой он принадлежал, не было на это права. В результате клинику и стоматологию оштрафовали на 100 тыс. руб и 200 тыс. руб. соответственно.

Сергей Вихарев окончил Ленинградское хореографическое училище им. А.Я.Вагановой в 1980 году. Он играл главные роли в балетах «Сильфида», «Спящая красавица», «Шопениана», «Жизель», «Ромео и Джульетта» и других. Вихарев также был первым исполнителем балетов Олега Виноградова «Витязь в тигровой шкуре», «Броненосец Потемкин» и «Петрушка».

