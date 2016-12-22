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Мэй рассказала о цели визита главы британского МИД в Москву
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Мэй рассказала о цели визита главы британского МИД в Москву
Политика, 04:05
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Мэй рассказала о цели визита главы британского МИД в Москву

Глава внешнеполитического ведомства Великобритании Борис Джонсон прибыл в Москву потому, что Лондон «не хочет возвращения Холодной войны», заявила премьер-министр страны Тереза Мэй. Об этом сообщает телеканал Sky News.

По ее словам, глава британского МИД намерен посетить Москву, так как нынешние противоречия — «не то качество отношений, которое мы хотели бы иметь с Россией». «Мы не хотим возвращения Холодной войны или состояния постоянной конфронтации», — заявила Мэй.

Она отметила, что «процветающая Россия, играющая по правилам — в интересах Соединенного Королевства, Европы и мира». Мэй подчеркнула, что как постоянный член СБ ООН Москва несет ответственность за международную стабильность. «Россия может, и, я надеюсь, выберет другой путь», — сказала премьер-министр.

В то же время глава британского правительства раскритиковала попытки России «использовать информацию в качестве оружия», а также «подорвать благополучие открытых экономик и свободных обществ». Мэй обвинила Москву в «аннексии» Крыма и «разжигании» войны в Донбассе, а также нарушении своими военными самолетами воздушного пространства некоторых европейских стран.

Ранее, 13 ноября, Тереза Мэй назвала Россию «угрозой международному порядку». Премьер-министр Великобритании пообещала в случае продолжения Москвой подобной политики защитить свои, а также общеевропейские интересы.

Предыдущий свой визит в Москву глава МИД Великобритании Борис Джонсон отменил в апреле 2017 года. Поводом для этого стал инцидент с применением химического оружия в поселке Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб. Великобритания, равно как и США, а также большинство западных стран, обвинили в применении отравляющих веществ войска, верные Башару Асаду, поддерживаемому Россией. Российский МИД назвал отказ Джонсона от визита в Москву «абсурдным».

Теги: Москва , визит , МИД Великобритании , Тереза Мэй
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Мэй назвала действия России «угрозой международному порядку» Политика
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