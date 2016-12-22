Летевший на Чукотку самолет МЧС вынужденно сел в Якутске

Самолет санитарной авиации МЧС, летевший за пострадавшими при пожаре детьми на Чукотке, вынужденно сел в Якутске из-за шторма. Об этом «Интерфаксу» сообщили в аэропорту Анадыря.

Как рассказали в воздушной гавани чукотской столицы, аэропорт временно закрыт из-за сильного ветра. «Рейсы отложены. Ждем улучшения. Самолет МЧС сел на запасной аэродром в Якутске», — заявили агентству.

Самолет МЧС должен был забрать в клиники Москвы двух пострадавших при пожаре детей. В столице им должна быть оказана высококвалифицированная и высокотехнологичная медицинская помощь.

При пожаре в Анадыре 12 ноября пострадали семь человек, включая двоих несовершеннолетних трех и 12 лет. Они выпрыгнули из окна третьего этажа вместе с матерью, спасаясь от огня. Сейчас они находятся в реанимации. Остальные пострадавшие отравились угарным газом.

​По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание. Пожар удалось потушить лишь через час. Губернатор Чукотки Роман Колин пообещал выделить каждому из пострадавших компенсацию в размере 100 тыс. руб.