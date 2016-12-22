МЧС предупредило о мокром снеге и дожде в Москве в ближайшие часы

В ближайшие часы в Москве и Московской области ожидается мокрый снег и дождь, говорится в сообщении ГУ МЧС по столице.
Ведомство предупреждает о неблагоприятных погодных условиях в ближайшие один-два часа с сохранением до 11:00 14 ноября. Управление МЧС по Москве предупреждает об ухудшении видимости, налипании мокрого снега на деревья и провода, а также о гололеде на востоке столичного региона.
Ведомство призывает автомобилистов и пешеходов быть «более аккуратными и бдительными». В частности, водителям рекомендуется увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также снизить скорость. Пешеходам в МЧС советуют обозначать себя светоотражающими элементами.
Ранее синоптики сообщали, что «климатическая зима» наступит в Москве 16-17 ноября. В эти дни дневная температура опустится до минус одного-шести градусов, а ночная — до минус пяти.