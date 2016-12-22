Полицейский покончил жизнь самоубийством у главного здания МГУ

Минюст США включил RT в список иностранных агентов

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Путин рассказал об итогах «незабюрокраченной» встречи с Эрдоганом

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Переговоры Путина и Эрдогана продлились четыре часа

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