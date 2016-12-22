Полицейский покончил жизнь самоубийством у главного здания МГУ
Общество, 00:26
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Полицейский покончил жизнь самоубийством у главного здания МГУ
Сотрудника столичной полиции нашли мертвым в собственном автомобиле. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
«Прибывшие на место происшествия полицейские, установили, что погибший мужчина является сотрудником столичной полиции», — заявили агентству в ведомстве.
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, начата ведомственная проверка.
Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в полиции, инцидент произошел на западе столицы.Телеканал РЕН со ссылкой на правоохранительные органы уточняет место происшествия — район главного здания МГУ.