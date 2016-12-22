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Шестая женщина обвинила Джорджа Буша-старшего в домогательствах
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Шестая женщина обвинила Джорджа Буша-старшего в домогательствах
Харассмент-гейт, 01:47
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Шестая женщина обвинила Джорджа Буша-старшего в домогательствах

Жительница Техаса стала шестой женщиной, заявившей о сексуальных домогательствах со стороны бывшего президента США Джорджа Буша-старшего. Об этом сообщает Time.

Как рассказала Рослин Корриган, экс-президент домогался до нее, когда ей было 16 лет. Это произошло в ноябре 2003 года на мероприятии в офисе ЦРУ в техасском городе Вудлэндс. По словам Рослин, на встречу с бывшим президентом ее привел отец, и она «была горда тем, что представлена экс-главе государства». Однако, как призналась женщина, во время групповой фотографии 79-летний Джордж Буш-старший ухватил ее за ягодицы. «Моей первой реакцией был ужас, я была в смятении. Я посмотрела на мать, но ничего не сказала. Что мог сказать подросток президенту США? «Эй, парень, не стоит меня так хватать?», — поделилась Корриган.

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Семь человек, включая членов семьи Корриган, подтвердили, что она сообщала им об инциденте. Сама женщина заявила, что ей стыдно было рассказывать об этом, но она решилась после того, как другие женщины признались в домогательствах экс-президента.

Представитель экс-президента Джим Мак Грат заявил Time, что Джордж Буш-старший «не имел в мыслях никому причинить вреда» и, кроме того, «извиняется перед теми. кого мог обидеть во время фотографирования».

В конце октября о домогательствах со стороны Джорджа Буша-старшего заявила актриса Хезер Линд. Она пожаловалась, что экс-президент «трогал ее сзади», находясь в инвалидном кресле. Инцидент, по словам Линд, произошел во время фотосессии, посвященной премьере сериала «Поворот: Шпионы Вашингтона». Это было в 2013 году. Кроме нее о домогательствах со стороны Джорджа Буша-старшего заявили еще четыре женщины.

Джордж Буш-страший, 41-й президент США, занимал этот пост с 1989 по 1993 год. Он также был представителем страны в ООН. главой ЦРУ и вице-президеном а США в правление своего предшественника — Рональда Рейгана. Последние пять лет экс-президент испытывает серьезные проблемы со здоровьем, он прикован к инвалидному креслу. Джорджу Бушу-старшему 93 года.

Теги: обвинения , домогательства , Джордж Буш-старший
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