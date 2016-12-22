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Комитет по защите журналистов раскритиковал признание RT иноагентом в США
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Комитет по защите журналистов раскритиковал признание RT иноагентом в США
Политика, 22:38
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Комитет по защите журналистов раскритиковал признание RT иноагентом в США

Международная неправительственная организация Комитет по защите журналистов (CPJ) подвергла критике требование властей США к телеканалу RT о регистрации в качестве иностранного агента. В заявлении организации отмечается, что это может создать «тревожный прецедент».

«Требование к RT зарегистрироваться в соответствии с FARA (закон о регистрации в качестве иностранного агента. — РБК) — плохая идея. В применении закона в последние десятилетия произошли изменения, так что мы мало знаем о том, как он может повлиять на отдельных журналистов. Мы недовольны ситуацией, при которой власти решают, что считать журналистикой, а что — пропагандой», — подчеркнула координатор северо-американского отделения CPJ Александра Эллербэк.

Вместе с тем в CPJ осудили и действия России, которая угрожает ответными мерами на действия американского правительства. «Возмутительно, что российские власти, которые подавили и уничтожили независимые СМИ, не смогли должным образом расследовать убийства ведущих независимых журналистов в стране, сейчас угрожают ограничительными мерами в отношении работы международных СМИ», — заявила координатор организации по Европе и Центральной Азии Нина Огниянова.

«Хотя мы и считаем, что использование властями США закона об иностранных агентах некорректно, мы настоятельно призываем Россию не использовать его в качестве предлога для оправдания карательных действий», — подчеркнула она.

Минюст США потребовал от организации, которая обслуживает вещание RT America, зарегистрироваться в качестве иностранного агента в сентябре. RT просрочил период, в который требовалось пройти регистрацию, однако 13 ноября главред телеканала Маргарита Симоньян сообщила о выполнении требования американских властей. «Между уголовным делом и регистрацией мы выбрали последнее. С чем и поздравляем американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит», — заявила она.

Как Россия ответит на требование к RT стать иностранным агентом в США
Политика

В ответ на признание RT иноагентом в США в России предложили разработать зеркальные меры для американских СМИ. Так, Госдума решила рассмотреть поправки в законодательство, которые приравнивают зарубежные средства массовой информации к иностранным агентам.

Теги: США , журналисты , RT
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