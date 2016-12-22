В Латвии предложили запретить работникам общаться с клиентами на русском

Латвийская национально-консервативная партия «Отечеству и свободе/ДННЛ» предложила внести в законодательство поправки, согласно которым работники сферы обслуживания будут обязаны общаться с клиентом только на латышском языке, сообщает Delfi. Таким образом планируется прекратить ​«дискриминацию работников, не говорящих по-русски», пишет издание.

«То, что работодатель запрещает работнику быть граждански ответственным и говорить с людьми на латышском языке, — унизительно. Если депутаты поддержат предложенные нами поправки, то у каждого работника в сфере обслуживания будет неотъемлемое право отвечать жителям Латвии на латышском языке», — прокомментировал предложенные поправки сопредседатель партии Райвис Дзинтрас.

Дзинтрас указал на то, что в ряде регионов Латвии «полная самодостаточность русского языка, особенно на частных предприятиях». При этом он сослался на данные статистики, согласно которым именно русские составляют большинство населения в крупнейших городах страны. В то же время, в провинции Латвии доля латышей составляет порядка 75%, в связи с чем, полагают в партии, у населения нет причин изучать русский язык. Таким образом, делают вывод авторы поправок, требование о знании русского языка при приеме на работу является дискриминационным. В партии предложили запретить работодателям при приеме на работу требовать от новых сотрудников «знания языка, не являющегося языком ЕС».

Русский язык является вторым по распространенности в Латвии. Согласно данным переписи 2011 года, на нем разговаривают более 37% жителей страны. При этом доля этнических русских составляет 26%.

Согласно законодательству Латвии, все госслужащие обязаны на общественных мероприятиях использовать государственный язык. Так, в марте в отношении мэра города Вентспилса Айвара Лембергса была начата проверка из-за использования им русского приветствия на публичном мероприятии в доме культуры.