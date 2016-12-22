Переговоры Путина и Эрдогана продлились четыре часа

Переговоры президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Эрдогана продлились более четырех часов, передает «РИА Новости».
Сначала президенты провели встречу в узком составе, а потом пригласили членов делегаций двух стран. Перед встречей Владимир Путин заявил, что отношения между двумя странами «можно считать восстановленными практически в полном объеме».
После переговоров оба лидера вышли к журналистами и сделали общее открытое заявление. Оно началось с заминки из-за отсутствия синхронного перевода, Путин попросил своего переводчика подойти к микрофону.
«Нет перевода? Что у нас с переводом? — поинтересовался Путин. — Тогда, может быть, напрямую будем переводить? Так будет проще», — добавил он и пригласил своего переводчика.
В самом заявлении, указывает ТАСС, речь шла о достигнутом в полном объеме восстановлении отношений между двумя странами, о взаимодействии Москвы и Анкары по вопросам международной повестки и урегулированию конфликта в Сирии.