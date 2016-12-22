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В New York Times прокомментировали появление карты с российским Крымом
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В New York Times прокомментировали появление карты с российским Крымом
Украинский кризис, 21:53
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В New York Times прокомментировали появление карты с российским Крымом

Газета The New York Times, в материале которой появилась карта с Крымом, помеченным как спорная территория в составе России, изучает обстоятельства выхода данной публикации. Об этом РБК заявили в пресс-службе издания.

«Мы рассматриваем этот вопрос в данный момент», — заявила пресс-секретарь газеты Даниэль Родес Ха.

Автор материала о Крымском мосте​ в The New York Times Иван Нечепуренко сообщил РБК, что не имеет отношения к опубликованной карте. «Мы увидели эту карту так же как и вы», — сказал он. Журналист уточнил, что с ним не согласовывали карту.

Киев потребует у New York Times перерисовать карту с российским Крымом
Политика

Материал, вызвавший скандал на Украине, был опубликован 11 ноября. Он посвящен строительству моста через Керченский пролив. Статья была проиллюстрирована фрагментом карты, на которой Крым закрашен так же как и территория остальной России. При этом присутствовало указание на то, что это спорная территория.

Эта публикация вызвала возмущение в МИД Украины. Официальный представитель ведомства Марьяна Беца заявила, что Крым является не «спорной», а «оккупированной» территорией и потребовала от издания внести правки в изображение.

Теги: Украина , Крым , New York Times
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