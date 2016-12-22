Из Сирии в Чечню доставили более 40 спасенных женщин и детей

Из Сирии спецрейс вывез в Грозный более 40 женщин и детей. Это самая большая группа спасенных из горячих точек за весь период проведения подобных операций. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.

Среди пассажиров спецрейса были 12 женщин и 29 детей. Среди них были пять граждан Казахстана и двое — Узбекистана. Остальные — это россияне, которые уехали в Сирию из Чечни, Ингушетии, Дагестана и Башкирии.

Во время встречи самолета в аэропорту Грозного родных прилетевших не пустили к трапу. Чеченские власти объяснили это тем, что у нескольких человек из прежде возвращенных из Сирии была обнаружена открытая форма туберкулеза.

По словам Сабсаби, приехавшие были собраны со всей территории Сирии. «Кто-то находился в Ракке, кто-то вышел из Маядина, это люди, которые сами выходили с территории, подконтрольной Иблисскому государству («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация. — РБК). Среди них дети в возрасте от двух месяцев до 14 лет», — рассказал он.

В конце октября стало известно, что более 100 женщин обратились к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой помочь им вернуться из Сирии и Ирака. По словам Москальковой, одним из условий их возвращения должно быть их неучастие в преступной деятельности.