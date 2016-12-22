В Москве возбудили уголовное дело после убийства матерью ребенка
Общество, 21:26
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В Москве возбудили уголовное дело после убийства матерью ребенка
По факту убийства матерью своего ребенка в Москве возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного главного следственного управления Следственного комитета.
Предварительно установлено, что 44-летняя женщина зарезала своего четырехлетнего ребенка, после чего свела счеты с жизнью, оставив предсмертную записку. Содержание записки не разглашается, добавили в пресс-службе столичного главка СКР.
По словам источника «Интерфакса», в предсмертной записке женщина попросила оплатить ее долги. Убийство произошло в квартире на улице Подольских Курсантов.