СМИ сообщили о жалобе владельцев iPhone X на треск из динамиков

Пользователи iPhone X пожаловались на новую проблему со смартфоном. В этот раз владельцы гаджета указали на проблемы с динамиком, сообщает 9to5Mac.
По данным издания, о проблеме сообщили несколько владельцев iPhone X. Проблема с динамиком возникает при включении звука на полную мощность или при общении по громкой связи. По словам пользователей, динамик смартфона при этом издает резкий треск. Один из владельцев аппарата утверждает, что для появления треска достаточно включить громкость на 50%.
Другой пользователь сообщил, что из-за этого дефекта сервисный центр Apple произвел гарантийную замену проданного ему смартфона, однако проблему это не решило. Издание указывает, что это может быть связано с проблемами в программном обеспечении iPhone X. Ранее схожая проблема возникала при использовании iPhone 8, она была решена выпуском программного обновления.
Продажи нового флагманского смартфона Apple начались 3 ноября. В России стоимость iPhone X начинается от 79,9 тыс. руб. за модель с памятью 64 Гб.
Вскоре после выхода iPhone X был обнаружен ряд дефектов. Так, компания Apple предупредила о проблеме с выгоранием дисплеев при их использовании на максимальной яркости. Это может приводить к искажениям в изображении. Позднее производитель признал, что на сильном холоде начинаются проблемы с работой сенсорного блока. Решить их в Apple пообещали с помощью обновления программного обеспечения.