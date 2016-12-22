En+ погасила кредит ВТБ на $943 млн

Группа En+ Олега Дерипаски, продавшая в ходе IPO акции на $1 млрд (бумаги еще на $500 млн продали структуры ее акционера), досрочно погасила кредит банка ВТБ на $942,6 млн. Об этом говорится в сообщении компании.

En+ поставила себе цель в течение трех лет снизить показатель задолженности (отношения чистого долга к EBITDA) своего электроэнергетического бизнеса с 5,5 до 3,5. Группа объединяет металлургический (UC Rusal) и энергетический («Евросибэнерго») бизнесы. Чистый долг UC Rusal на конец июня 2017 года достигал $8,3 млрд, а чистый долг «Евросибэнерго» — $5,5 млрд.

Ставка по кредиту ВТБ по состоянию на конец первого полугодия составляла 6%, говорится в проспекте En+ к размещению акций на бирже. Из залогов по этому кредиту будут высвобождены 29,99% UC Rusal, контрольный пакет в «Евросибэнерго» и 24% — Красноярской ГЭС.

En+ планировала направить привлеченные от IPO средства на погашение этого долга, а ВТБ, как говорится в проспекте, может предоставить кредит якорному инвестору этого IPO — компании AnAn Group, связанной с китайской CEFC, которая приобрела пакет на $500 млн, или 6,25%, En+.

С учетом предоставленного банкам-организаторам опциона на переподписку всего в ходе IPO было размещено 19,6% акций En+ по цене $14 за акцию или GDR.