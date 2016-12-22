Новак обсудит с нефтяниками продление соглашения с ОПЕК

Министр энергетики Александр Новак в среду, 15 ноября, соберет руководителей крупнейших нефтегазовых компаний России для обсуждения перспектив продления сделки с ОПЕК по ограничению нефтедобычи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на два осведомленных источника.

Источник, близкий к одному из участников встречи, подтвердил РБК, что встреча «предварительно» назначена на среду.

Соглашение о сокращении добычи около 1,8 млн барр. нефти в сутки, которое вступило в силу 1 января 2017 года, изначально действовало полгода, но в мае 24 страны, входящие и не входящие в ОПЕК, договорились продлить его действие до конца марта 2018 года.

ОПЕК и присоединившиеся к ней страны, скорее всего, примут решение о продлении этого соглашения до конца 2018 года раньше, чем планировалось — в ходе заседания, которое состоится 30 ноября, передает Reuters со ссылкой на двух министров. Министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сухаил бин Мухаммед аль-Мазруи сообщил в понедельник, 13 ноября, что не видит необходимости откладывать принятие решения. Если будет принято решение продлить соглашение о сокращении добычи, то оно будет принято до конца 2018 года, добавил министр нефти Омана Мухаммед Хамад аль-Румхи (цитата по Reuters).

В начале октября российский президент Владимир Путин также допустил, что соглашение будет продлено «минимум до конца 2018 года».

Представитель Минэнерго отказался от комментариев РБК.