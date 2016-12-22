СК возбудил дело после обрушения в доме в Саранске

Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела после обрушения лестничного марша в строящемся доме в Саранске. Из-за обрушения погибли трое рабочих, еще один госпитализирован.
Дело заведено по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ч. 3 ст. 216 УК РФ, до семи лет лишения свободы).
Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты, СК планирует изъять строительно-техническую документацию. Следствие намерено назначить не только судебно-медицинские, но и строительно-технические экспертизы.
В строящемся доме в Саранске обрушились лестничные пролеты со второго по шестой этаж, говорится в сообщении следствия. Ранее в мордовском главке СК говорили об обрушении лестничных маршей с первого по десятый этаж.