СК возбудил дело после обрушения в доме в Саранске

Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела после обрушения лестничного марша в строящемся доме в Саранске. Из-за обрушения погибли трое рабочих, еще один госпитализирован.

Дело заведено по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ч. 3 ст. 216 УК РФ, до семи лет лишения свободы).

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты, СК планирует изъять строительно-техническую документацию. Следствие намерено назначить не только судебно-медицинские, но и строительно-технические экспертизы.

Видео: 360TV / ВКонтакте

В строящемся доме в Саранске обрушились лестничные пролеты со второго по шестой этаж, говорится в сообщении следствия. Ранее в мордовском главке СК говорили об обрушении лестничных маршей с первого по десятый этаж.

Видео: 5tv / Twitter

В пресс-службе республиканского главка МЧС РБК сообщали, что дом расположен на пересечении улиц Гагарина и Фурманова. Один человек был госпитализирован с переломом таза, добавили спасатели.