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Группировку «Арктика» из пяти спутников запустят к 2025 году
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Группировку «Арктика» из пяти спутников запустят к 2025 году
Общество, 19:50
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Группировку «Арктика» из пяти спутников запустят к 2025 году

К 2025 году планируется запустить пять космических аппаратов в рамках реализации программы «Арктика» для дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Такие данные следуют из графика, который был показан во время выступления замдиректора департамента космических навигационных систем «Роскосмоса» Валерия Заичко на конференции «Современные проблемы ДЗЗ из космоса», передает «Интерфакс».

Согласно графику, в 2019 году будет запущен первый аппарат, а через два года — второй. Еще по одному аппарату запустят в 2023, 2024 и 2025 годах.

По словам Заичко, программа реализуется по заказу и в сотрудничестве с Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет). «Это специализированный космический аппарат, который будет наблюдать и передавать на Землю информацию о погоде в Арктической зоне России», — уточнил он.

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«Арктика» — спутниковая система на высокоэллиптических орбитах, предназначенная в том числе для информационного обеспечения мониторинга климата и окружающей среды в Арктической зоне. Два спутника должны будут обеспечить мониторинг поверхности Земли, морей Северного Ледовитого океана, постоянную связь и другие телекоммуникационные услуги.

«Роскосмос» заключил в 2012 году с НПО имени Лавочкина контракт на изготовление первой очереди космической системы «Арктика», которая обеспечит связь и наблюдение в полярных областях и на территории Северного Ледовитого океана. Изначально планировалось, что работы будут закончены к ноябрю 2015 года, однако из-за изменений в проекте Федеральной космической программы на 2016–2025-е годы дату запуска первого аппарата перенесли на 2017 год.

Теги: спутники , "Роскосмос" , "Арктика"
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