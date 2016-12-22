Билл Гейтс решил пожертвовать $100 млн для борьбы с болезнью Альцгеймера

Один из основателей компании Microsoft Билл Гейтс пожертвует в общей сложности $100 млн на борьбу с болезнью Альцгеймера и другими заболеваниями головного мозга. Об этом он заявил в интервью Reuters.

Миллиардер (по данным Forbes за 2017 год, его состояние оценивается в $90 млрд. — РБК.) направит $50 млн фонду Dementia Discovery Fund, который базируется в Лондоне. С помощью фонда британское правительство сотрудничает с компаниями, которые занимаются поиском методов лечения болезней мозга. Еще $50 млн Гейтс пожертвует стартапам, которые занимаются исследованиями болезни Альцгеймера.

Он отметил, что пока не существует лечения, которое смогло бы замедлить развитие этого заболевания, несмотря на дестяки лет научных исследований. Однако, если на исследования будет направлено еще больше денег, то лечение в дальнейшем можно будет найти. «Надеюсь, что через 10 лет у нас появятся мощные препараты, но возможно, этого не произойдет», - сказал бизнесмен.

В июне Билл Гейтс сделал крупнейшее за 17 лет пожертвование — $4,6 млрд на благотворительные цели. Он пожертвовал свои акции в Microsoft стоимостью $4,6 млрд, сообщало Bloomberg. Получателя агентство не назвало, но отметило, что ранее большую часть своих пожертвований Гейтс передавал благотворительному фонду Bill & Melinda Gates Foundation, принадлежащему самому Гейтсу и его супруге.