Число жертв землетрясения в Иране увеличилось до 395 человек

Число жертв землетрясения на западе Ирана возросло до 395 человек, передает иранское новостное агентство Tasnim, пострадали 6650 человек. Другое иранское агентство Fars сообщает о 387 жертвах, ссылаясь на данные медиков провинции Керманшах на западе страны. Свежих данных о числе пострадавших агентство не приводит.
По данным Tasnim, пострадавших переправляют на самолетах в Тегеран.
Мощное землетрясение произошло вечером в воскресенье, 12 ноября, на западе страны близ границы с Ираком. Его магнитуда составила 7,3. Наибольший ущерб зафиксирован в Керманшахе. Пресс-атташе посольства России в Иране Андрей Ганенко сообщил РБК, что россияне при землетрясении не пострадали, имуществу российской дипмиссии ущерб нанесен не был.
Владимир Путин выразил соболезнования президентам Ирана Хасану Рухани и Ирака Фуаду Маасуму, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим. Москва также предложила Тегерану помощь в ликвидации последствий землетрясения.