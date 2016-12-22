Дума определилась с порядком принятия закона о маркировке СМИ-иноагентов

Госдума определилась с тем, в какой закон внесет поправки о признании зарубежных СМИ иноагентами. Об этом РБК рассказали два источника в Госдуме и подтвердил глава рабочей группы, вице-спикер Петр Толстой.

Эта норма будет внесена как поправка ко второму чтению к законопроекту депутатов Юрия Швыткина, Александра Ющенко и Олега Николаева, который изменяет закон «Об информации» и разрешает блокировать сайты нежелательных организаций без решения суда, с санкции генпрокурора. Законопроект был принят депутатами в первом чтении 26 октября.

При этом Толстой подчеркнул, что поправка будет касаться только специальной маркировки, «иностранные СМИ должны будут маркировать себя как иноагент». «Ни о каком запрете СМИ речи не идет», — подчеркнул депутат. Также два источника РБК сообщили, что поправка будет внесена завтра.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что изменения в российское законодательство, определяющее порядок работы зарубежных СМИ в России, будут приняты уже на этой неделе.

Маркировка зарубежных СМИ как иностранных агентов разрабатывается Госдумой в качестве «зеркальной меры» на то, что Минюст США обязал телеканал RT America до 13 ноября зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

В ответ на это в начале октября Минюст России предупредил работающие в стране американские СМИ о том, что их также могут причислить к иностранным агентам. В частности, письма с предупреждениями получили «Голос Америки», «Радио Свобода», их дочерние проекты и другие издания.