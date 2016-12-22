Роскомнадзор заявил о блокировке 10 «зеркал» пиратских сайтов

Операторы ограничили доступ к десяти сайтам-«зеркалам» пиратских ресурсов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«На основании решений Минкомсвязи России операторы связи прекратили доступ к десяти сайтам-«зеркалам» пиратских интернет-ресурсов, распространяющим мультимедийный контент с нарушением прав на интеллектуальную собственность», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

Ранее Мосгорсуд принял решение о постоянной блокировке сайтов kinoprofi-online.club, bigcinema.club, vmuzike.ru, kinoleila.ru, rutracker.cr, my-hit.fm, kinobar.cc, bigcinema-online.ru, muzuka.me, kinogo-net.co. Они представляют собой онлайн-кинотеатры, музыкальные порталы и торрент-трекер с посещаемостью от 67 тыс. до 33 млн человек в месяц.

Согласно законопроекту о блокировке «зеркал» сайтов, вступившему в силу 1 октября 2017 года, решение о признании копией пиратского интернет-ресурса принимает Минкомсвязи.

В документе отмечается, что «зеркалом» признается ресурс, «сходный до степени смешения» с сайтом в интернете, доступ к которому был ограничен по решению Мосгорсуда из-за неоднократного и незаконного размещения информации, содержащей объекты авторских или смежных прав.