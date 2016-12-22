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СК обвинил приемную мать в издевательствах над ребенком ради пособий
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СК обвинил приемную мать в издевательствах над ребенком ради пособий
Общество, 17:08
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СК обвинил приемную мать в издевательствах над ребенком ради пособий

Жительнице Магаданской области предъявлены обвинения в нанесении вреда здоровью ребенка и мошенничестве, говорится в сообщении Следственного комитета. Женщину обвиняют в том, что она издевалась над ребенком, чтобы добиться пособия по инвалидности.

По данным следствия, преступный план у женщины возник в период до 2008 года. Она установила опеку над ребенком из Магадана, который остался без родителей. Как отмечается в сообщении СКР, ее супруг был не в курсе планов женщины. Получив ребенка под опеку, женщина начала сознательно доводить его до тяжких нарушений здоровья, чтобы добиться социальных выплат.

«Путем систематического лишения ребенка необходимого объема питания и организации приема им медицинских препаратов обвиняемая искусственно сформировала у него клиническую картину и симптоматику заболевания желудочно-кишечного тракта. Введя тем самым в заблуждение медицинский персонал лечебных учреждений, она добилась, чтобы ребенку 25 октября 2010 года была установлена инвалидность на один год, влекущая выплаты пособий, компенсаций и иных социальных выплат», — сообщили в СКР.

Женщина продолжала мучить ребенка для того, чтобы поддержать у него симптомы сохранения инвалидности. В результате у ребенка действительно развилось тяжелое заболевание. Ребенок был доведен до крайнего истощения. В итоге с ноября 2010 по август 2017 года женщина мошенническим путем получила из бюджета более 1,5 млн руб.

Женщине были предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159.2 и п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего и мошенничество при получении выплат). Обвиняемая была отправлена под арест.

«После отстранения обвиняемой от опекунства над ребенком он был передан на попечение другой женщины, которая занимается восстановлением его физического и психологического здоровья, окружая его вниманием и заботой. Состояние ребенка, к счастью, нормализовалось», — сообщили в СКР.

Кроме того, следователи ведут расследование по статье о халатности в отношении сотрудников служб опеки Магадана. В СКР намерены проверить обстоятельства того, как ребенок попал в приемную семью и каким образом социальные службы проверяли условия его содержания.

В мае 2017 года подробности этого дела РБК рассказали в аппарате уполномоченной по правам ребенка в России Анны Кузнецовой. Проблему обнаружили врачи эндокринологического научного центра, которые и обратились с заявлением в правоохранительные органы. «Женщина привезла приемного сына в Москву по направлению для консультации в эндокринологический центр. Ребенок поступил в крайне истощенном состоянии. Из информации, предоставленной медицинским учреждением, в отсутствие приемной матери мальчик просит еду, имеет хороший аппетит, активен, контактен со сверстниками и взрослыми. В разговоре с лечащим врачом ребенок рассказал, что мама кормит его мало и плохо, наказывает за съеденное без спроса и дает таблетки, от которых его самочувствие ухудшается», — рассказал РБК представитель уполномоченной по правам ребенка, отметив, что мальчик в трехлетнем возрасте был передан в приемную семью абсолютно здоровым.

После нескольких заявлений врачей и обращения Анны Кузнецовой к делу подключились правоохранительные органы.

В конце октября Следственный комитет сообщил о завершении расследования дела в отношении женщины из Пермского края, которая отказалась лечить своего ребенка от ВИЧ-инфекции. Из-за ее действий ребенок скончался.

Теги: СКР , Магаданская область , приемные дети
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