«Вертолеты России» заключили первый контракт на экспорт Ми-171А2

Холдинг «Вертолеты России» заключил контракт с индийской Vectra Group на поставку вертолетов Ми-171А2, говорится в пресс-релизе компании, поступившем в РБК. Это первый экспортный контракт для этой модификации вертолета.

Ми-171А2 (Фото: Ладислав Карпов / ТАСС)

Контракт был подписан на международном авиасалоне Dubai Airshow 2017. Согласно его условиям, Ми-171А2 будет передан индийским заказчикам в 2018 году. Кроме того, контракт предусматривает опцион на закупку еще одной машины.

О готовящемся заключении контракта стало известно накануне, 12 ноября. Тогда же было объявлено о скором подписании договора на поставку Министерству обороны Индии 200 вертолетов Ка-226. По планам холдинга «Вертолеты России», контракт будет заключен в конце 2017 — начале 2018 года.

Ми-171А2 — это глубоко модернизированная версия вертолета Ми-8. Он обладает улучшенной силовой установкой, цифровой системой управления, улучшенными летно-техническими и эксплуатационными характеристиками.