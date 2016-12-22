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«Касперский» счел необоснованными подозрения в шпионаже компании для ФСБ
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«Касперский» счел необоснованными подозрения в шпионаже компании для ФСБ
Политика, 16:13
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«Касперский» счел необоснованными подозрения в шпионаже компании для ФСБ

Утверждения в статье газеты Financial Times (FT) о том, что британские спецслужбы подозревают российскую компанию «Лаборатория Касперского» в шпионаже в пользу ФСБ, основаны на утверждениях безымянных источников, «не содержащих никаких проверяемых фактов». Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«Единственная цель наших продуктов и сервисов — защита пользователей от киберугроз», — говорится в сообщении. В компании подчеркнули, что «никогда не помогали и не будут помогать ни одному государству в мире, включая Россию, шпионить за своими пользователями».

«Более 85% выручки «Лаборатория Касперского» получает за пределами России, таким образом, любое неэтичное и незаконное сотрудничество с любыми госорганами ставило бы под угрозу развитие бизнеса компании», — утверждается в сообщении.

Управляющий директор «Лаборатории Касперского» в Великобритании и Ирландии Адам Маскатийя отметил, что компания ​продолжает работать с банком Barclays, его клиентам предоставляется продукт для домашних пользователей Kaspersky Internet Security. «Мы надеемся продолжить наше сотрудничество с Barclays, чтобы помочь клиентам банка иметь высококачественную защиту в интернете», — сказал он.

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О том, что британские спецслужбы заподозрили «Лабораторию Касперского» в сборе данных у граждан Великобритании, 13 ноября сообщила газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника британского правительства. Он отмечал, что центр правительственной связи (GCHQ) на протяжении последних месяцев говорил о своих опасениях по поводу использования в Великобритании программного обеспечения от «Лаборатории Касперского». По мнению GCHQ, компания используется ФСБ для отслеживания важной информации за рубежом.

Британские спецслужбы выразили опасения, что целями шпионажа могли стать сотрудники министерств или военные, которые в том числе пользуются услугами банка Barclays. Банк использует программное обеспечение «Лаборатории Касперского» для онлайн-банкинга с 2008 года. По информации FT, Barclays намерен прекратить сотрудничество с компанией по коммерческим причинам. Издание отмечает, что доказательств того, что кто-либо из клиентов Barclays был скомпрометирован при использовании антивируса, нет. В GCHQ заявили, что не обсуждали с банком опасения по поводу программного обеспечения компании.

Теги: шпионаж , ФСБ , FT , "Лаборатория Касперского"
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