Клинцевич увидел во вторжении украинского дрона подготовку к диверсии

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в разговоре с РБК назвал нарушение украинским беспилотником границы России «специальной операцией» по подготовке к возможной «диверсии или военной акции».

«Данные есть, что украинский беспилотник вторгся на нашу территорию, промониторил ее и ушел», — сказал Клинцевич. По его словам, ответные меры с российской стороны были предприняты, однако «никто в публичную плоскость это не выведет».

Ранее глава комитета Совфеда по обороне и безопасности, экс-главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Виктор Бондарев призвал адекватно отреагировать на нарушение украинским беспилотником российской границы. Он допустил, что к запуску дрона причастны США. «Россию всеми силами пытаются втянуть в самый очаг украинской прокси-войны, сделать нас одной из сторон конфликта. Я не склонен видеть во всех действиях третьих стран «руку госдепа». Но такой вариант, если дело касается зависимых от США государств, исключать нельзя», — заявил Бондарев.

Советник руководителя Росавиации Сергей Извольский отказался комментировать РБК ситуацию. В пресс-службе УФСБ России по Брянской области также не стали комментировать инцидент.

О том, что вечером 12 ноября украинский беспилотник на высокой скорости нарушил российскую границу, ранее сообщил «Интерфакс» со ссылкой на свои источники. «Радиолокационное оборудование в автоматическом режиме зафиксировало накануне вечером и подало соответствующий сигнал о несогласованном пересечении украино-российской границы под Брянском украинским беспилотником», — утверждал собеседник агентства.