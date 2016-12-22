При обрушении строящегося дома в Саранске пострадали пять человек

В Саранске произошло обрушении лестничного марша в строящемся доме, сообщили РБК в МЧС по Республике Мордовия.

Сообщение об обрушении лестничного марша в новостройке в Саранске поступило в ведомство в 14:09 мск. В пресс-службе отметили, что из-за инцидента пострадали пять человек.





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По данным источника ТАСС в экстренных службах республики, два человека спасены, однако «судьба троих оказалась неизвестной». Источник агентства также сообщает об одном погибшем в результате происшествия. Собеседник «РИА Новости» говорит о двух погибших.

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Собеседник «Интерфакса» в экстренных службах сообщает о троих пострадавших, которые остаются под завалами. «Все рабочие», — уточнил собеседник агентства.

​Источники «РИА Новости» экстренных службах сообщают о четверых пострадавших.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее местное издание stolica-s.su соoбщило об обрушении в новостройке, которая находится за домом №16А по ул. Фурманова. Издание сообщает, что строительный объект принадлежит компании «СМУ-1».

В тресте «Мордовпромстрой», которому принадлежит компания «СМУ-1», отказались от комментариев на запрос РБК.

В пресс-службе администрации Саранска сообщили РБК, что у них «нет данных» об обрушении лестничного марша в новостройке. «Информация уточняется», — сказали в пресс-службе.

В пресс-службе трудовой инспекции по Республике Мордовия сообщили РБК, что данных об обрушении лестничного марша в новостройке «пока нет».