Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,74 59,20 EUR Нал. 69,64 69,00 USD Бирж. 59,50 +0,27 EUR Бирж. 69,41 +0,33 USD ЦБ. 59,18 -0,10 EUR ЦБ. 68,92 -0,06 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6700,00 +806,93 ММВБ 2171,52 +0,10% РТС 1149,93 -0,59% Brent 63,53 -0,11% DJIA 23422,21 -0,17% Nasdaq 6750,94 +0,01% FTSE 7421,37 -0,16%
При обрушении строящегося дома в Саранске пострадали пять человек
Лента новостей
«Касперский» счел необоснованными подозрения в шпионаже компании для ФСБ 16:13, Политика «Спартак» начал переговоры с игроком сборной Камеруна 16:11, Спорт Кадры решают: с чего российские политики начинали свой трудовой путь 16:10, Фотогалерея  Глава банка «Пересвет» перейдет в МКБ 16:07, Финансы 25 проверенных маршрутов для зимнего автотуризма по России и Европе 16:03, РБК и Hankook На проект реконструкции десяти участков МКАД потратят 3,5 млрд руб. 15:58, Общество Часть Махачкалы осталась без света из-за аварии на подстанции 15:58, Общество Как менялся облик и жизнь российских городов на протяжении 100 лет 15:56, РБК и Ситибанк Бывшего игрока сборной Англии арестовали после пьяного ДТП 15:53, Спорт В результате обрушения в строящемся доме в Саранске погибли два человека 15:51, Общество Власти Москвы объяснили проблемы выхода с «Лужников» спецификой стадиона 15:41, Общество «Вертолеты России» заключили первый контракт на экспорт Ми-171А2 15:39, Бизнес Клинцевич увидел во вторжении украинского дрона подготовку к диверсии 15:33, Общество Суд привлек АСВ к спору «Югры» с ЦБ по поводу отзыва лицензии 15:19, Финансы СК начал проверку по факту ДТП с автомобилем судьи в Ростовской области 15:19, Общество При обрушении строящегося дома в Саранске пострадали пять человек 15:15, Общество МЧС предложило помощь пострадавшим от землетрясения Ирану и Ираку 15:09, Общество Прививка от революции: почему России необходимо новое государство 14:59, Мнение Прокуратура назвала причину гибели более 140 нерп на Байкале 14:54, Общество Российский рынок выездного туризма покажет рост впервые за четыре года 14:54, Бизнес В Совфеде допустили влияние США на запуск беспилотника Украины в Россию 14:52, Общество Российского олимпийского призера отстранили от соревнований 14:49, Спорт РЖД и Москва построят две детские железные дороги за 5 млрд руб. 14:43, Бизнес ЕСПЧ принял первую жалобу по делу об акции 26 марта 14:38, Политика Алекперов пообещал стабильную цену на нефть до конца соглашения ОПЕК+ 14:29, Экономика Сорос и Рокфеллер попросили не снижать налоги для сверхбогатых 14:17, Бизнес Конкурсный управляющий в Сибири купил билеты лотереи для выплаты долга 14:11, Общество Фонд «Подари жизнь» будет принимать пожертвования в биткоинах 14:09, Технологии и медиа
При обрушении строящегося дома в Саранске пострадали пять человек
Общество, 15:15
0
При обрушении строящегося дома в Саранске пострадали пять человек

В Саранске произошло обрушении лестничного марша в строящемся доме, сообщили РБК в МЧС по Республике Мордовия.

Сообщение об обрушении лестничного марша в новостройке в Саранске поступило в ведомство в 14:09 мск. В пресс-службе отметили, что из-за инцидента пострадали пять человек.

Видео: 5tv / Twitter

По данным источника ТАСС в экстренных службах республики, два человека спасены, однако «судьба троих оказалась неизвестной». Источник агентства также сообщает об одном погибшем в результате происшествия. Собеседник «РИА Новости» говорит о двух погибших.

Видео: 360TV / ВКонтакте

Собеседник «Интерфакса» в экстренных службах сообщает о троих пострадавших, которые остаются под завалами. «Все рабочие», — уточнил собеседник агентства.

​Источники «РИА Новости» экстренных службах сообщают о четверых пострадавших.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее местное издание stolica-s.su соoбщило об обрушении в новостройке, которая находится за домом №16А по ул. Фурманова. Издание сообщает, что строительный объект принадлежит компании «СМУ-1».

В тресте «Мордовпромстрой», которому принадлежит компания «СМУ-1», отказались от комментариев на запрос РБК.

В пресс-службе администрации Саранска сообщили РБК, что у них «нет данных» об обрушении лестничного марша в новостройке. «Информация уточняется», — сказали в пресс-службе.

В пресс-службе трудовой инспекции по Республике Мордовия сообщили РБК, что данных об обрушении лестничного марша в новостройке «пока нет».

Случаи крупных обрушений домов в России с 2006 года

6 ноября 2016 года взрыв газа стал причиной обрушения двухэтажного дома в Иваново. В результате погибли шесть человек, еще восемь пострадали. Было возбуждено уголовное дело.

В ночь на 23 октября 2016 года в Рязани несколько этажей жилого здания были разрушены в результате взрыва газа. В катастрофе погибли семь человек, пострадали еще 16. Сначала было возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц». В октябре 2017 года его переквалифицировали на статью о причинении смерти по неосторожности.

16 февраля 2016 года в пятиэтажном доме в Ярославле в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд. Погибли семь человек, в том числе двое детей. Еще восемь человек попали в больницу. Было заведено уголовное дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

30 октября 2015 года шесть человек погибли, когда в пригороде Хабаровска взрыв газа разрушил несущие конструкции одного из подъездов дома. Еще три человека были госпитализированы.

В ночь на 6 апреля 2014 года пять человек погибли и девять пострадали при обрушении двухэтажного жилого дома в поселке Конезаводском в Омской области. Следствие установило, что обрушение произошло из-за взрыва газа, который спровоцировал жилец-самоубийца.

11 ноября 2013 года в подмосковном поселке Загорские Дали из-за взрыва газа произошло частичное обрушение девятиэтажного дома. Погибли семь человек, столько же пострадало.

27 февраля 2012 года в результате взрыва газа обрушился подъезд девятиэтажного жилого дома в Астрахани. В результате катастрофы погибли 11 человек, еще шестеро попали в больницу. Как выяснило следствие, взрыв газа произошел в результате самоубийства жильца.

22 июля 2009 года в Астрахани в результате обрушения части пятиэтажного жилого дома погибли пять человек. Дом представлял собой переоборудованное общежитие, а обрушение спровоцировали строительные работы. В 2012 году суд приговорил индивидуального предпринимателя Валерия Пряхина и бывшего начальника строительного участка Анатолия Гончара к пяти и трем годам лишения свободы соответственно.

9 октября 2006 года часть многоквартирного дома обрушилась в Выборге. В катастрофе погибли семь человек, еще 19 пострадали. Возможной причиной происшествия в МЧС называли ветхость кирпичного здания с деревянными перекрытиями. Кроме того, накануне обрушения жильцы слышали звуки ремонта на последнем этаже дома. Точная причина происшествия установлена не была.

Теги: пострадавшие , обрушение , Саранск , Строительство
Главное
Глава банка «Пересвет» перейдет в МКБ Финансы
Материалы по теме
Власти рассказали о мародерах на руинах обрушившегося дома в Ижевске Общество
Власти дадут жителям обрушившегося в Ижевске дома новые квартиры Общество
Жителей обрушившегося дома в Ижевске пустили в квартиры Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку