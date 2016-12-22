МЧС предложило помощь пострадавшим от землетрясения Ирану и Ираку

МЧС России предложило помощь Ирану и Ираку в ликвидации последствий землетрясения магнитудой 7,3, которое произошло на границе двух республик 12 ноября. Телеграммы главам МВД Ирана и Ирака направил министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков, говорится в сообщении на сайте ведомства.

«От имени МЧС России примите мои искренние соболезнования в связи с разрушительным землетрясением. Сообщите, если силы и средства нашего ведомства могут оказаться полезными в деле борьбы с природной стихией», — написал Пучков.

Ранее президент Владимир Путин выразил свои соболезнования главам Ирана и Ирака и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим от землетрясения.

По данным судебно-медицинской службы Ирана, погибли 328 человек, еще около 2530 получили ранения. Наибольший ущерб подземные толчки нанесли городу Сере-Поле-Зохаб в западной иранской провинции Керманшах.

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Удар стихии лишил электричества жителей многих населенных пунктов в западных провинциях, он также повредил жилые дома и здания. Как сообщал РБК пресс-атташе посольства России в Иране Андрей Ганенко, в результате землетрясения никто из россиян не погиб и не пострадал. Диппредставительства, по словам Ганенко, также остались невредимы.

Завалы разбирают спасатели, военные и местные жители. Верховный руководитель Ирана Али Хаменеи в обращении к гражданам призвал «поспешить на помощь» пострадавшим от стихийного бедствия. Он также объявил в стране трехдневный траур.

В Ираке жертвами землетрясения стали 11 человек, еще 130 получили ранения. Сильнее остальных пострадал иракский город Дарбандихан, находящийся в 75 км от Сулеймании. Удар стихии ощущался также в Турции, Кувейте, Армении, Иордании, Ливии, Саудовской Аравии, Катаре и Бахрейне.